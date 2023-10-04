Синоптик Шувалов: В выходные в Москве выпадет мокрый снег

Как отметил метеоролог, ночь с пятницы на субботу будет очень холодной.

«Ночные температуры до 0 °С и слабо отрицательных значений», — рассказал синоптик.

Шувалов указал, что к Москве вскоре подойдет фронтальный раздел, который начнется со снега и перейдет в дождь. Затем вероятность мокрого снега опять возрастет в воскресенье.

«Снег более вероятен в выходные, а не в начале следующей недели. И это будут очень холодные дни, потому что дневная температура будет около +5 °С», — поделился специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН предупредил о похолодании, облачности и кратковременных дождях в Москве.

