Синоптик Шувалов: В выходные в Москве выпадет мокрый снег
Снег с дождем ожидается в Москве в предстоящие выходные. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.
Как отметил метеоролог, ночь с пятницы на субботу будет очень холодной.
«Ночные температуры до 0 °С и слабо отрицательных значений», — рассказал синоптик.
Шувалов указал, что к Москве вскоре подойдет фронтальный раздел, который начнется со снега и перейдет в дождь. Затем вероятность мокрого снега опять возрастет в воскресенье.
«Снег более вероятен в выходные, а не в начале следующей недели. И это будут очень холодные дни, потому что дневная температура будет около +5 °С», — поделился специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН предупредил о похолодании, облачности и кратковременных дождях в Москве.
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