«Резкое понижение»: Вильфанд спрогнозировал старт отопительного сезона в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России заявил в эфире НСН, что солнце покидает столицу, на смену приходят дожди и резкое похолодание с четверга.
В Москву приходит похолодание, облачность и кратковременные дожди, а резкое понижение температур приближает старт отопительного сезона, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН. По его словам, признаки теплой погоды сохранятся в столице до 4 октября, а уже в выходные столбики термометров будут опускаться ниже восьми градусов.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус жители Центральной России могут увидеть первый снег уже через неделю. Температуру ниже климатической нормы можно ожидать с 8 октября, рассказал он. Дневная температура опустится до +4, +9, что ниже нормы, будут идти дожди и местами мокрый снег. Вильфанд не ожидает снега в ближайшее время.
«В Москве погода будет определяться переносом теплых воздушных масс до 4 октября, это будут очень теплые воздушные массы с юга, со Средиземного моря. Температура будет примерно на четыре градуса выше нормы. 4 октября резкое повышение температуры – 15-20 градусов, что на пять градусов выше нормы. Но погода будет существенно отличаться от предыдущей недели, тип погоды поменяется, будет больше облаков, существенных осадков не прогнозируется, местами пройдет дождь. До этого было голубое небо, солнце, такого теперь нет», - сказал Вильфанд.
При этом уже 5 октября начнет приближать столицу к старту отопительного сезона, так как с четверга Москва окажется под воздействием холодного циклона – к выходным температура не поднимется выше 10 градусов, добавил он.
«5 октября будет переходный день, еще тепло – около 15 градусов, а в пятницу температурный фон приблизится к норме. Будет перемещаться глубокий циклон, температура будет около 10-12 градусов, а в субботу мы окажемся в центре этого циклона. Поэтому значительное понижение температуры в выходные дни, температурный фон ночью – от 0 до 5 градусов, днем от 5 до 10. Отопительный период начинается, когда пять дней среднесуточная температура опускается ниже восьми градусов, в выходные уже будет ниже», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупреждал, что климатическая осень придет в Москву уже 1 октября, передает «Радиоточка НСН».
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