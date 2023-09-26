Леус рассказал о возможном снеге в Центральной России
26 сентября 202314:44
В Центральной России в октябре местами может выпасть первый снег, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«На стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключен первый снег», - написал Леус.
Он добавил, что в целом месяц будет немного теплее своей климатической нормы, но при этом будет «уже по-настоящему осенний месяц» по сравнению с сентябрем.
В уходящем месяце температура в столице почти на три градуса превышает климатическую норму, уточнил Леус. При этом в половине дней в сентябре держалась летняя температура, превышая 15 градусов тепла.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru