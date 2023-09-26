Леус рассказал о возможном снеге в Центральной России

В Центральной России в октябре местами может выпасть первый снег, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключен первый снег», - написал Леус.

Он добавил, что в целом месяц будет немного теплее своей климатической нормы, но при этом будет «уже по-настоящему осенний месяц» по сравнению с сентябрем.

В уходящем месяце температура в столице почти на три градуса превышает климатическую норму, уточнил Леус. При этом в половине дней в сентябре держалась летняя температура, превышая 15 градусов тепла.



