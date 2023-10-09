Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве потепление до 15 градусов к четвергу
В Москве и области неделя начнется с заморозков, но к четвергу в столицу придет резкое потепление до 15 градусов, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Лента.ру».
По его словам, ночь на четверг пройдет без заморозков, днем повышение температуры до 14-15 градусов в Москве, а по области – 12-14 градусов тепла.
Днем ранее первый снег пошел на юго-западе Москвы. Осадки выпали в районе станции метро «Юго-Западная». Снег успел облепить ветки деревьев. До этого в региональном управлении МЧС предупредили об ухудшении погоды. Жителям и гостям пообещали дождь, сильный ветер и мокрый снег.
Столичным автолюбителям рекомендовали воздержаться от поездок на машинах с летней резиной.
К Москве приближается «глубокий» циклон, который принесет столице дождь, заморозки и мокрый снег, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru