Гусев: В Воронежской области обнаружен и подавлен БПЛА
15 января 202509:49
Беспилотник ликвидировали в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов... обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат», — подчеркнул губернатор.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее над Белгородской и Тамбовской областями уничтожили три беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФАС: Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе
- РКН изучит идеи о проверке через «Госуслуги» возраста при продаже товаров для взрослых
- Милонов призвал признать идеологию бодипозитива нежелательной в России
- В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге
- Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО
- Коллекцию предметов искусства модельера Ива Сен-Лорана продадут с аукциона
- В Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек
- «Росатом»: РФ предложила Вьетнаму построить новую АЭС на основе двух энергоблоков
- ФСБ: Разведка Украины обещала $1 млн за оставление армией РФ позиций в ДНР
- МИД Молдавии: Страна начнет переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие недели
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru