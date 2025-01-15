Гусев: В Воронежской области обнаружен и подавлен БПЛА

Беспилотник ликвидировали в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов... обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат», — подчеркнул губернатор.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее над Белгородской и Тамбовской областями уничтожили три беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.

