Гусев: В Воронежской области обнаружен и подавлен БПЛА

Беспилотник ликвидировали в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов... обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат», — подчеркнул губернатор.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее над Белгородской и Тамбовской областями уничтожили три беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиВоронежская Область

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