SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя беспилотников Baykar
Первый спутник компании Fergani Space, структуры с участием турецкого производителя беспилотников Baykar, запустили в космос ракетой компании SpaceX, сообщило агентство Anadolu.
Запуск был произведен с базы Ванденберг в Соединенных Штатах. Спутник отправили в космос в рамках миссии Transporter-12.
Председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар отметил, что после достижения 20-летней цели удалось продвинуться дальше и начать космические исследования. Он отметил, что в рамках проекта Fergani турецкая компания планирует создать систему глобального позиционирования.
Байрактар добавил, что испытание двигателя для спутника Fergani на перекиси водорода было проведено в мае прошлого года.
Ранее ракета Falcon 9 вывела на орбиту очередную группу разведывательных спутников Национального управления военно-космической разведки США. Детальные сведения о предназначении мини-спутников и их количестве строго засекречены, передает «Радиоточка НСН».
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