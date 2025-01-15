SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя беспилотников Baykar

Первый спутник компании Fergani Space, структуры с участием турецкого производителя беспилотников Baykar, запустили в космос ракетой компании SpaceX, сообщило агентство Anadolu.

Запуск был произведен с базы Ванденберг в Соединенных Штатах. Спутник отправили в космос в рамках миссии Transporter-12.

СМИ: Илон Маск и SpaceX проходят проверки из-за нарушений нацбезопасности

Председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар отметил, что после достижения 20-летней цели удалось продвинуться дальше и начать космические исследования. Он отметил, что в рамках проекта Fergani турецкая компания планирует создать систему глобального позиционирования.

Байрактар добавил, что испытание двигателя для спутника Fergani на перекиси водорода было проведено в мае прошлого года.

Ранее ракета Falcon 9 вывела на орбиту очередную группу разведывательных спутников Национального управления военно-космической разведки США. Детальные сведения о предназначении мини-спутников и их количестве строго засекречены, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Джоэл Ковски
ТЕГИ:СШАSpacex

Горячие новости

Все новости

партнеры