SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя беспилотников Baykar

Председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар отметил, что после достижения 20-летней цели удалось продвинуться дальше и начать космические исследования. Он отметил, что в рамках проекта Fergani турецкая компания планирует создать систему глобального позиционирования.

Байрактар добавил, что испытание двигателя для спутника Fergani на перекиси водорода было проведено в мае прошлого года.

Ранее ракета Falcon 9 вывела на орбиту очередную группу разведывательных спутников Национального управления военно-космической разведки США. Детальные сведения о предназначении мини-спутников и их количестве строго засекречены, передает «Радиоточка НСН».

