Сенатор Епифанова объяснила правила наследования пенсионных накоплений
Россиянам доступно наследование накопительной части пенсии или долгосрочных сбережений, рассказала сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.
«Для оформления наследования накопительной пенсии наследникам следует предъявить требование о выплате в установленный срок. Если же этого не будет сделано, тогда деньги наследуются на общих основаниях», — сообщил она в беседе с «Газетой.Ru».
Как уточнила Епифанова, если участнику программы пенсионных долгосрочных сбережений (ПДС) назначались срочные периодические выплаты, то сформированные средства тоже могут передаваться по наследству. При этом если пожизненные периодические выплаты унаследовать невозможно.
Также стоит учитывать, что участник программы ПДС мог сам указать правопреемников в заявлении, тогда средства будут распределены между ними. В другом случае правопреемниками становятся сначала родственники первой очереди – дети, супруг или родители.
Ранее сообщалось, что с 2025 года минимальный коэффициент для выхода на пенсию увеличили до 30 единиц. При этом чем больше взносов платит работодатель, тем выше будет пенсия, напоминает «Радиоточка НСН».
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