«Заморозки и мокрый снег»: Вильфанд предупредил москвичей о «глубоком» похолодании

Дожди ждут москвичей и в субботу, и в воскресенье, а низкие температуры останутся в столице на всю следующую неделю, добавил Вильфанд.

«Наиболее обильные осадки как раз в субботу прогнозируются, до 20 миллиметров, это очень много для октября. При температуре около нуля и сильном ветре происходит обледенение, поэтому в отдельных регионах Московской области будет гололедица. В воскресенье еще более заметное понижение температуры. Ночью и днем температура не очень будет отличаться, ночью в Москве от 0 до 3 градусов, по области до 2 градусов ниже нуля, максимальные значения днем 2-4 градуса. На следующей неделе тоже ждать тепла не нужно, рассчитывать только на душевное тепло. Ночью температура будет ниже нуля, днем не выше пяти градусов тепла», - подытожил он.

Из-за ветра в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности с 9 до 15 часов 6 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр России. Уточняется, что в Москве и Подмосковье возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, передает «Радиоточка НСН».

