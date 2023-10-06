«Заморозки и мокрый снег»: Вильфанд предупредил москвичей о «глубоком» похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил НСН, что по ночам в выходные температура будет опускаться ниже нуля, а днем не превысит +4 градусов. 

К Москве приближается «глубокий» циклон, который принесет столице дождь, заморозки и мокрый снег, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

«К Москве приближается глубокий циклон, в центре которого очень низкое давление. Погода будет облачной, Москва окажется в холодной части этого циклона. Уже сегодня к вечеру мы почувствуем заметное понижение температуры, ночью в Москве будет от 0 до 2, в области от -2 до +3. Заморозки уже были в сентябре, но они было локальными. Здесь похолодание будет повсеместное – и в Москве, и в области. Сегодня прогнозируется дождь, усиление ветра до 15-17 метров в секунду. В субботу тоже понижение температуры, днем будет доходить до 8 градусов, но дождь, местами с мокрым снегом. Да, снежинки уже будут падать. Конечно, они будут таять, но все равно это мокрый снег», - рассказал он.

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Дожди ждут москвичей и в субботу, и в воскресенье, а низкие температуры останутся в столице на всю следующую неделю, добавил Вильфанд.

«Наиболее обильные осадки как раз в субботу прогнозируются, до 20 миллиметров, это очень много для октября. При температуре около нуля и сильном ветре происходит обледенение, поэтому в отдельных регионах Московской области будет гололедица. В воскресенье еще более заметное понижение температуры. Ночью и днем температура не очень будет отличаться, ночью в Москве от 0 до 3 градусов, по области до 2 градусов ниже нуля, максимальные значения днем 2-4 градуса. На следующей неделе тоже ждать тепла не нужно, рассчитывать только на душевное тепло. Ночью температура будет ниже нуля, днем не выше пяти градусов тепла», - подытожил он.

Из-за ветра в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности с 9 до 15 часов 6 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр России. Уточняется, что в Москве и Подмосковье возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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