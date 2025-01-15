Во Владивостоке задержали водителя авто, врезавшегося в двери храма

Водитель внедорожника протаранил двери храма, а затем врезался в несколько автомобилей и автобус во Владивостоке, злоумышленник задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Моими коллегами из Приморского края задержан водитель... грубо нарушивший правила дорожного движения в городе Владивостоке», — написала Волк в Telegram.

По данным прокуратуры Приморья, инцидент произошел днем 15 января. Мужчина 1987 года рождения угнал автомобиль Range Rover, оставленный на прогрев на улице Русской во Владивостоке. Фигурант совершил «маневры, грубо нарушающие общественный порядок и проявляющие неуважение к обществу», проехал по пешеходной части центральной площади города и протаранил несколько авто. Мужчина попытался скрыться от правоохранителей, однако был задержан.

Отмечается, что фигурант зарегистрирован в Хабаровске. Полиция организована доследственную проверку по статье о хулиганстве.

Ранее в подмосковном Солнечногорске автобус столкнулся с тремя легковыми авто, затем в него врезался второй автобус. Погиб один человек, пишет 360.ru.

