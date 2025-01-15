Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева в упорной борьбе преодолела рубеж второго круга Открытого чемпионата Австралии и вышла в третий, сообщает РБК.
Её соперницей была представительница Японии Моюка Учижима. Первую партию россиянка выиграла со счетом 6:4, вторую – уступила 3:6, в решающей третьей все решилось на тай-брейке.
Его Андреева вырвала со счетом 10:8. В следующем круге россиянка предстоит сразиться с польской теннисисткой Магдаленой Френх, которая до этого с турнира выбила сразу двух представительниц России – Полину Кудерметову и Анну Блинкову.
Ранее российская теннисистка Андреева впервые вошла в ТОП-15 рейтинга WTA, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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