В Москву с официальным визитом прибыл президент ЦАР
Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву. Об этом пишет РИА Новости.
Политик приехал в Россию с официальным визитом, который продлится 3-4 дня. Лидера ЦАР встретили в Москве замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол республики Леон Додону-Пунагаза.
Как сообщал пресс-секретарь Туадеры, во время визита президент африканского государства рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что Россию посетит президент Ирана Масуд Пезешкиан, 17 января состоятся его переговоры с Владимиром Путиным, напоминает 360.ru.
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