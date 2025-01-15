В Москву с официальным визитом прибыл президент ЦАР

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

Политик приехал в Россию с официальным визитом, который продлится 3-4 дня. Лидера ЦАР встретили в Москве замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол республики Леон Додону-Пунагаза.

Как сообщал пресс-секретарь Туадеры, во время визита президент африканского государства рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Россию посетит президент Ирана Масуд Пезешкиан, 17 января состоятся его переговоры с Владимиром Путиным, напоминает 360.ru.

