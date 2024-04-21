Уровень воды в реке Ишим в Тюмени достиг исторического максимума

В Тюмени уровень воды в реке Ишим увеличился до исторического максимума, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

Большая вода: Спасатели помогают пострадавшим от паводка в Оренбурге, Тюмени, Кургане

По его словам, уровень воды в городе достиг 10,6 метра. Река продолжает обновлять исторический максимум, констатировал губернатор. При этом Моор отметил замедление прироста.

«Эти цифры никого не должны успокаивать. Сейчас важно не терять бдительность», - добавил глава Тюменской области.

Как пишет РИА Новости, на улице Кирова в центре Кургана отключили водоснабжение из-за паводка. В регионе подтоплено 2 176 жилых домов и 3 380 дачных, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаводнениеПаводокТюмень

Горячие новости

Все новости

партнеры