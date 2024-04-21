Уровень воды в реке Ишим в Тюмени достиг исторического максимума
В Тюмени уровень воды в реке Ишим увеличился до исторического максимума, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.
По его словам, уровень воды в городе достиг 10,6 метра. Река продолжает обновлять исторический максимум, констатировал губернатор. При этом Моор отметил замедление прироста.
«Эти цифры никого не должны успокаивать. Сейчас важно не терять бдительность», - добавил глава Тюменской области.
Как пишет РИА Новости, на улице Кирова в центре Кургана отключили водоснабжение из-за паводка. В регионе подтоплено 2 176 жилых домов и 3 380 дачных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru