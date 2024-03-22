Синоптик Позднякова пообещала москвичам сухой и теплый апрель

Ожидается, что в начале апреля дневная температура будет оставаться в пределах +7…+11 градусов при обычных +7…+9 градусах. При этом средняя апрельская температура будет ниже, чем в том же месяце 2023 года.

Кроме того, Позднякова предупредила о возможных температурных скачках и осадках в начале апреля.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей, что в Москве в выходные солнце сменится дождями, которые придут в столицу впервые с конца февраля.

