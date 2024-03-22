Синоптик Позднякова пообещала москвичам сухой и теплый апрель
Жителей столичного региона ожидает относительно теплый и сухой апрель. Об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ожидается, что в начале апреля дневная температура будет оставаться в пределах +7…+11 градусов при обычных +7…+9 градусах. При этом средняя апрельская температура будет ниже, чем в том же месяце 2023 года.
Кроме того, Позднякова предупредила о возможных температурных скачках и осадках в начале апреля.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей, что в Москве в выходные солнце сменится дождями, которые придут в столицу впервые с конца февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru