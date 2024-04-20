В Башкирии начались лесные пожары из-за жары

МЧС Башкирии уточняет, что пожар произошел в шести километрах от деревни Муракаево Абзелиловского района. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 0,5 гектара.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что пик лесных пожаров в России ожидается в майские праздники, но уже сейчас вовсю полыхают юг Приморья и юг Поволжья.

