В Башкирии начались лесные пожары из-за жары
20 апреля 202417:40
В Башкирии начали гореть леса из-за аномальной для апреля жары, сообщает агентство Интерфакс.
МЧС Башкирии уточняет, что пожар произошел в шести километрах от деревни Муракаево Абзелиловского района. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 0,5 гектара.
Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что пик лесных пожаров в России ожидается в майские праздники, но уже сейчас вовсю полыхают юг Приморья и юг Поволжья.
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- В Башкирии начались лесные пожары из-за жары
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru