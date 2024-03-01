Синоптик Шувалов посулил москвичам резкое похолодание к 8 марта
Первые весенние выходные порадуют москвичей и жителей Подмосковья теплом и солнцем, но к 8 марта ночные температуры будут достигать -9 градусов, сказал НСН Александр Шувалов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН рассказал, какая погода ждет жителей столичного региона в ближайшие выходные и 8 марта.
По словам метеоролога, выходные в столице и Подмосковье будут солнечными и теплыми, однако ночью регион окутает легкий морозец.
«Очень стабильная синоптическая ситуация наблюдается практически всю последнюю неделю февраля, начало марта также не будет отличаться особыми перепадами давления и температуры. Сохранится относительно теплая погода. В субботу будет облачно с прояснениями, а в воскресенье москвичей и жителей Подмосковья ждет более солнечный и яркий день. Температура будет вполне мартовская: в субботу — +2…+4 градуса, в воскресенье — +1…+2 градуса, несмотря на солнце. Прояснения дадут небольшое снижение температуры в ночь с субботы на воскресенье, температура в Москве понизится до -3…-5 градусов, придет долгожданный небольшой морозец. В выходные будет замечательная погода — теплая, ровная, со слабым ветром и высоким давлением (на 10-12 мм ртутного столба выше нормы для Москвы и Подмосковья)», — сказал Шувалов.
Синоптик также дал предварительный прогноз на 8 марта.
«Произойдет слом погоды. Вместо азиатского циклона большую роль начнет играть антициклон, который сформируется над Скандинавией. Не слишком сильный снег пройдет 6-7 марта, но после этого похолодает, и, по всей видимости, плюсовых температур 8 марта мы не дождемся. Ночью будет -8…-9 градусов, днем — -1…-3 градуса», — подытожил собеседник НСН.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил, что март по климатическим показателям считается зимним месяцем, а в этом году рассчитывать на скорый приход весны и вовсе не приходится из-за обильных снегопадов.
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