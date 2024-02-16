«Морозы и сугробы»: Вильфанд призвал не рассчитывать на скорый приход весны

«Казалось бы, что уже осталось две недели до начала весны. Но ничего подобного! В понедельник очередное изменение циркуляции, воздушные массы придут с севера. Температура ночью понизится до 15 градусов ниже нуля, днем – до 5-6 градусов. Существенных осадков в понедельник и вторник не прогнозируется. Будет проглядывать солнышко, во вторник ночью будет доходить до 18 градусов мороза. Солнце, конечно, не такое насыщенное еще, но уже заметно более ощутимая энергия», - предупредил он.

По его словам, в марте морозы до 15 градусов можно считать «нормальной» погодой, а в этом году еще нужно учитывать богатый на снегопады февраль.

«Нужно запомнить, что март – это зимний месяц по климатическим показателям. В начале марта наступает не весна, а самые высокие сугробы. Снег сходит с полей в первой декаде апреля. А в этом году снега много, так что рассчитывать на быструю весну не стоит. В марте температуры от 9 до 15 градусов – это типично и нормально. Завышенные ожидания ведут к большим разочарованиям», - заключил собеседник НСН.

Весна придет в столицу своевременно, но будет отличаться противоречивым характером, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН».