«Морозы и сугробы»: Вильфанд призвал не рассчитывать на скорый приход весны
Роман Вильфанд в эфире НСН напомнил, что март по климатическим показателям считается зимним месяцем.
Март по климатическим показателям считается зимним месяцем, а в этом году рассчитывать на скорый приход весны и вовсе не приходится из-за обильных снегопадов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН.
«Казалось бы, что уже осталось две недели до начала весны. Но ничего подобного! В понедельник очередное изменение циркуляции, воздушные массы придут с севера. Температура ночью понизится до 15 градусов ниже нуля, днем – до 5-6 градусов. Существенных осадков в понедельник и вторник не прогнозируется. Будет проглядывать солнышко, во вторник ночью будет доходить до 18 градусов мороза. Солнце, конечно, не такое насыщенное еще, но уже заметно более ощутимая энергия», - предупредил он.
По его словам, в марте морозы до 15 градусов можно считать «нормальной» погодой, а в этом году еще нужно учитывать богатый на снегопады февраль.
«Нужно запомнить, что март – это зимний месяц по климатическим показателям. В начале марта наступает не весна, а самые высокие сугробы. Снег сходит с полей в первой декаде апреля. А в этом году снега много, так что рассчитывать на быструю весну не стоит. В марте температуры от 9 до 15 градусов – это типично и нормально. Завышенные ожидания ведут к большим разочарованиям», - заключил собеседник НСН.
Весна придет в столицу своевременно, но будет отличаться противоречивым характером, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН».
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