Вильфанд: листья на деревьях в Москве появились на 10 дней раньше
17 апреля 202400:41
Деревья в столице зазеленели на 10 дней раньше нормы, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Раннее появление листвы на деревьях он объяснил нетипично теплой первой половиной апреля. Температура превысила норму на 5,5 градусов, напомнил Вильфанд.
По его словам, такая погода характерна для конца апреля и начала мая.
На прошлой неделе в Москве установилось июньское тепло. Температура воздуха достигала плюс 23 градусов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru