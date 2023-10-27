Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Как отмечается, это связанно с ухудшением погоды в столичном регионе. Для поездок рекомендовано выбирать метрополитен, МЦД и МЦК.

«В Москве возможны изменения маршрутов автобусов и трамваев из-за непогоды», - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков в ближайшее время в столице будет наблюдаться метель, с налипанием мокрого снега на провода и деревья, гололедица и снег с дождём.

Ранее в Москве приостановили работу сервисы аренды самокатов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

