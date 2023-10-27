Москвичей предупредили об ухудшении погоды
О возможных задержках наземного транспорта столицы предупредил департамент транспорта города Москвы в своем Telegram-канале.
Как отмечается, это связанно с ухудшением погоды в столичном регионе. Для поездок рекомендовано выбирать метрополитен, МЦД и МЦК.
«В Москве возможны изменения маршрутов автобусов и трамваев из-за непогоды», - говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков в ближайшее время в столице будет наблюдаться метель, с налипанием мокрого снега на провода и деревья, гололедица и снег с дождём.
Ранее в Москве приостановили работу сервисы аренды самокатов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru