Синоптик рассказали о погоде в Москве 4 сентября
4 сентября 202205:02
4 сентября в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр.
Днем в городе воздух прогреется до +15…+17 градусов, ночью температура опустится до +4…+6 градусов.
Днем ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 6–11 м/с, ночью ветер будет северо-западный, он разгонится до 2–7 м/с.
Напомним, похолодание в Москве задержится надолго, а намек на бабье лето может быть лишь к концу следующей недели.
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3 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru