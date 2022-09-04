Синоптик рассказали о погоде в Москве 4 сентября

4 сентября в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр.

В столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Днем в городе воздух прогреется до +15…+17 градусов, ночью температура опустится до +4…+6 градусов.

Днем ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 6–11 м/с, ночью ветер будет северо-западный, он разгонится до 2–7 м/с.

Напомним, похолодание в Москве задержится надолго, а намек на бабье лето может быть лишь к концу следующей недели.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Самарин
ТЕГИ:Погода В Москве
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