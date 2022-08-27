В столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за пожароопасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», — отмечается в прогностической карте на сайте учреждения.

Предупреждение о пожарной опасности пятого класса будет действовать в столичном регионе до 23:00 28 августа.

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ФОТО: РИА Новости
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