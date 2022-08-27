В столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
27 августа 202209:56
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за пожароопасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», — отмечается в прогностической карте на сайте учреждения.
Предупреждение о пожарной опасности пятого класса будет действовать в столичном регионе до 23:00 28 августа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- В столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
- Парламент Чехии поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
- Американский сенатор назвал Турцию одной из главных мировых угроз
- Российские десантники пресекли попытку ВСУ прорваться на Николаевско-Криворожском направлении
- В Госдуме предложили сделать День знаний выходным
- В Чехии предупредили об угрозе революции в ЕС из-за цен на энергию
- Немецкая журналистка усомнилась, что россияне могут покупать шоколад и печенье
- В ООН призвали Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3
- Первый «чайный» поезд отправился из Уханя в Москву
- Кадыров опубликовал видео с допросом военнопленных
26 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru