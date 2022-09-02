«Солнце сквозь облака»: Синоптик пообещал москвичам «погожие» выходные

Накануне, 1 сентября, в Москве прошли кратковременные дожди, температура воздуха доходила до +15 градусов.

«Выходные ожидаются более-менее погожие. То есть, будет больше прояснений, чаще будет выглядывать сквозь облака солнце. Температура слегка повысится, станет более комфортной, порядка +16… +17 градусов днем. Но за счет того, что мы ждем больше прояснений, потому что растет давление, ночью при ясной погоде, на севере и востоке Московской области температура на почве может опуститься до -1 градуса. Но это только местами. Выходные в целом будут хорошие, можно гулять и наслаждаться», - сказал Шувалов.

По его словам, похолодание в Москве задержится надолго, а намек на бабье лето может быть лишь к концу следующей недели.

«Похолодание задержится надолго. В понедельник уже и дождик, и опять температура будет +13 градусов. Следующее частичное улучшение и некий намек на бабье лето будет к концу следующей недели», - добавил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сентябрь в Москве ожидается прохладным и без классического бабьего лета. По словам синоптика, среднемесячная температура воздуха будет на 1 градус ниже положенного.

