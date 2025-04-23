Тепло вернется в Москву 1 мая

В столице снова будет 20 градусов тепла уже 1 мая, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с aif.ru.

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По словам метеоролога, на этой неделе москвичи столкнутся с холодами, но они задержатся ненадолго. В субботу и воскресенье температура упадет ниже нуля, но уже с начала следующей недели ожидается теплая погода.

Отмечается, что воздух прогреется к +10 градусам к следующему вторнику, а 1 мая температура снова достигнет +15…20 градусов. Синоптик отметил, что погодные процессы изменяются с небольшой погрешностью. Потепление может настать на сутки раньше или позже.

Ранее синоптик Александр Шувалов в разговоре с НСН предупредил москвичей о том, что в мае их ждет похолодание.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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