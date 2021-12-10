Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы

Морозы продержатся в Московском регионе до конца дня субботы, затем начнет теплеть. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в субботу погоду продолжит формировать антициклон. Будет малооблачно, без осадков. Ночью ожидается 14-16 градусов мороза, днём – от минус 10 до минус 12 градусов. Ветер восточный, слабый – 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба, что выше нормы.

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В воскресенье, как отметил синоптик в интервью «Радио 1», облаков станет больше, местами пройдёт небольшой снег, а температура начнет повышаться.

В ночь на воскресенье прогнозируется минус 8-10 градусов, по области – минус 10-11 градусов. Днём температура продолжит повышаться – до минус 5-7 градусов в столице и до 3-8 градусов мороза в Подмосковье. Будет облачно, возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный, умеренный – 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет опускаться.

В начале будущей недели днем и ночью 1-5 градусов ниже ноля, преимущественно облачной, небольшой снег.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ФобосПогода В Москве
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