Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы

В воскресенье, как отметил синоптик в интервью «Радио 1», облаков станет больше, местами пройдёт небольшой снег, а температура начнет повышаться.

В ночь на воскресенье прогнозируется минус 8-10 градусов, по области – минус 10-11 градусов. Днём температура продолжит повышаться – до минус 5-7 градусов в столице и до 3-8 градусов мороза в Подмосковье. Будет облачно, возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный, умеренный – 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет опускаться.

В начале будущей недели днем и ночью 1-5 градусов ниже ноля, преимущественно облачной, небольшой снег.

