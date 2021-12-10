Синоптики предсказали 20-градусный скачок температуры в Московском регионе

По словам Шувалова, для нынешнего декабря в целом характерно «метание» температуры от морозов к оттепели и обратно. В связи с этим пока невозможно предсказать, какая погода ждет жителей Москвы в новогоднюю ночь.

«Скачки наблюдаются резкие и частые, поэтому очень велик шанс, сказав об оттепели в новогоднюю ночь, попасть на сильные морозы или наоборот. О погоде на эти сутки станет все понятно дней за восемь-десять до 31 декабря», - пояснил руководитель прогностического центра «Метео».

Минувшей ночью в Клину температура воздуха опустилась до минус 24,2°С, в Волоколамске - до минус 23,4°С, в Черустях - до минус 23°С.

