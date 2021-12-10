Синоптики предсказали 20-градусный скачок температуры в Московском регионе
Такие «метания» пока не позволяют предположить, какой будет погода в новогоднюю ночь, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео».
В предстоящие выходные морозы, обрушившиеся на Москву на этой неделе, ослабнут, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Погода будет разнообразной. В субботу будет еще весьма холодно, примерно на восемь градусов ниже средних значений. Ночью по области до минус 23-24°С. Картина начнет меняться в воскресенье. Ждем подхода фронтального раздела с Запада, будет небольшая вероятность снега. Температура повысится, морозы ослабнут: в дневные часы 2-5 °С мороза. В понедельник ночью и днем 0..-5°С и уже большая вероятность снега. Снежный покров немного прибавится за счет снегопадов», - рассказал специалист.
По словам Шувалова, для нынешнего декабря в целом характерно «метание» температуры от морозов к оттепели и обратно. В связи с этим пока невозможно предсказать, какая погода ждет жителей Москвы в новогоднюю ночь.
«Скачки наблюдаются резкие и частые, поэтому очень велик шанс, сказав об оттепели в новогоднюю ночь, попасть на сильные морозы или наоборот. О погоде на эти сутки станет все понятно дней за восемь-десять до 31 декабря», - пояснил руководитель прогностического центра «Метео».
Минувшей ночью в Клину температура воздуха опустилась до минус 24,2°С, в Волоколамске - до минус 23,4°С, в Черустях - до минус 23°С.
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