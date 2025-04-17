Синоптик предупредила москвичей о резком похолодании
Циклон с Атлантического океана охладит Москву на десять градусов, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с aif.ru.
Синоптик отметила, что на смену турецкому антициклону, который принес москвичам тепло, придет холодный циклон. Она добавила, что ничего страшного в похолодании нет, так как температура прямо сейчас куда выше своей нормы. По ее словам, с 22 апреля она начнет падать с отметки в +22...23 градус до +12...13 градусов.
Позднякова заявила, что в столицу также придут короткие и частые дожди, а вот ночных заморозков можно пока не ждать. Она подчеркнула, что они могут настать в мае и июне, но точно не в апреле. Также не стоит верить примете, что жаркий апрель означает очень теплое лето. Синоптик пояснила, что жара весной никак не влияет на дальнейший прогноз погоды.
Ранее синоптик Александр Шувалов в разговоре с НСН предупредил москвичей о том, что в мае их ждет похолодание.
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