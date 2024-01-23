Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в Татьянин день

По её словам, 25 января 2024 года не будет нарушать традиций - ожидается ветер и снег.

«В этом году погода 25 января ожидается ветреной, со снежком и ветром. Днём температура воздуха около нуля градусов», - написала Позднякова.

Она добавила, что за последние 60 лет самым холодным было 25 января 1968 года (минус 18,4 градуса), а самым тёплым - 25 января 2021 года (плюс 3,5 градуса).

Ранее учёные NASA по результатам исследований пришли к выводу, что 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений за погодой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

