Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в Татьянин день
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своём Telegram-канале заявила, что в жизни столицы Татьянин день «чаще ассоциируется со снегом и метелью».
По её словам, 25 января 2024 года не будет нарушать традиций - ожидается ветер и снег.
«В этом году погода 25 января ожидается ветреной, со снежком и ветром. Днём температура воздуха около нуля градусов», - написала Позднякова.
Она добавила, что за последние 60 лет самым холодным было 25 января 1968 года (минус 18,4 градуса), а самым тёплым - 25 января 2021 года (плюс 3,5 градуса).
Ранее учёные NASA по результатам исследований пришли к выводу, что 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений за погодой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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