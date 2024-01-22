Вильфанд: «Редчайший» ураганный ветер во Владивостоке стихнет только к среде

«Это редчайшее явление. Для Владивостока, который подвержен тайфунам и другим сложным процессам, характерна изменчивая погода с ветром и осадками, но сейчас ситуация сложнейшая. Еще в пятницу было выпущено штормовое предупреждение об усилении ветра до 30 метров в секунду, хотя прогнозировать такой ветер очень сложно. Ветер в 25 метров в секунду уже опасен, так как он ломает ветви деревьев, поднимает крыши одноэтажных домов, опрокидывает остановки. Сейчас фиксируется 39-40 метров в секунду, это настоящий ураган», - рассказал он.

По словам Вильфанда, ситуация успокоится только к среде, когда ветер стихнет до 15 метров в секунду.

«По Японскому морю перемещается циклон и северные воздушные массы, очень большие перепады давления. Поэтому ситуация именно такова. Снег, метель, заносы на дорогах, ветер, который превышает ураганные значения. Это будет продолжаться еще завтра, в ближайшую ночь скорость ветра будет именно такая – 33 метра в секунду. Погода ощущается как невероятно холодная. Постепенно ветер будет ослабевать до 20 метров в секунду к концу завтрашнего дня. В среду уже будет более спокойная ситуация, снег перестанет идти, ветер сохранится до 15 метров в секунду», - отметил собеседник НСН.

В ноябре мощный ураган накрыл побережье Крыма и Кубани. Ветер достигал 40 метров в секунду, тогда следствием циклона стали перебои с электричеством - около полумиллиона человек остались без света, передает «Радиоточка НСН».

