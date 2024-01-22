Вильфанд: «Редчайший» ураганный ветер во Владивостоке стихнет только к среде
Роман Вильфанд заявил НСН, что в регионе фиксируется ветер в 39-40 метров в секунду, что случается очень редко.
Ураганный ветер во Владивостоке стихнет только к среде, в ближайшую ночь он будет достигать 33-х метров в секунду, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.
Ураганный ветер на побережье у моста на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 м/с. Прохожих сбивает с ног, со зданий срывает кровлю. Власти города из-за сильного ветра объявили свободное посещение школ учениками начальных классов во вторник, сообщает мэрия. Вильфанд назвал такое явление редчайшим.
«Это редчайшее явление. Для Владивостока, который подвержен тайфунам и другим сложным процессам, характерна изменчивая погода с ветром и осадками, но сейчас ситуация сложнейшая. Еще в пятницу было выпущено штормовое предупреждение об усилении ветра до 30 метров в секунду, хотя прогнозировать такой ветер очень сложно. Ветер в 25 метров в секунду уже опасен, так как он ломает ветви деревьев, поднимает крыши одноэтажных домов, опрокидывает остановки. Сейчас фиксируется 39-40 метров в секунду, это настоящий ураган», - рассказал он.
По словам Вильфанда, ситуация успокоится только к среде, когда ветер стихнет до 15 метров в секунду.
«По Японскому морю перемещается циклон и северные воздушные массы, очень большие перепады давления. Поэтому ситуация именно такова. Снег, метель, заносы на дорогах, ветер, который превышает ураганные значения. Это будет продолжаться еще завтра, в ближайшую ночь скорость ветра будет именно такая – 33 метра в секунду. Погода ощущается как невероятно холодная. Постепенно ветер будет ослабевать до 20 метров в секунду к концу завтрашнего дня. В среду уже будет более спокойная ситуация, снег перестанет идти, ветер сохранится до 15 метров в секунду», - отметил собеседник НСН.
В ноябре мощный ураган накрыл побережье Крыма и Кубани. Ветер достигал 40 метров в секунду, тогда следствием циклона стали перебои с электричеством - около полумиллиона человек остались без света, передает «Радиоточка НСН».
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