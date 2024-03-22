«Солнце спрячется»: Синоптик Шувалов предупредил москвичей о дождливых выходных
Александр Шувалов заявил в эфире НСН, что дневные температуры в столице понизятся до 5-7 градусов тепла.
В Москве в выходные солнце сменится дождями, которые придут в столицу впервые с конца февраля, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН.
«Солнышко спрячется за тучи на выходные, пройдет дождь, которого практически не было с конца февраля. Такого солнечного изобилия уже не будет. Ночные температуры станут положительными, а дневная температура немного понизится. В Москве к концу недели было 9-10 градусов тепла, таких температур при облачности и дожде уже не будет. При юго-западном ветре температура остановится где-то на 5-7 градусов тепла, но тоже теплая погода, это на три-четыре градуса выше нормы», - рассказал он.
Температура на Земле впервые в истории устанавливает рекорды девять месяцев подряд, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru