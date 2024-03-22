«Солнце спрячется»: Синоптик Шувалов предупредил москвичей о дождливых выходных

Александр Шувалов заявил в эфире НСН, что дневные температуры в столице понизятся до 5-7 градусов тепла. 

В Москве в выходные солнце сменится дождями, которые придут в столицу впервые с конца февраля, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН.

Аллерголог Болибок: Первая пыльца появится в Москве уже 26 марта

«Солнышко спрячется за тучи на выходные, пройдет дождь, которого практически не было с конца февраля. Такого солнечного изобилия уже не будет. Ночные температуры станут положительными, а дневная температура немного понизится. В Москве к концу недели было 9-10 градусов тепла, таких температур при облачности и дожде уже не будет. При юго-западном ветре температура остановится где-то на 5-7 градусов тепла, но тоже теплая погода, это на три-четыре градуса выше нормы», - рассказал он.

Температура на Земле впервые в истории устанавливает рекорды девять месяцев подряд, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Погода В МосквеМоскваДождь

Горячие новости

Все новости

партнеры