«Дождя не будет». Синоптик посоветовала москвичам помыть окна
Главный специалист Гидрометцентра рассказала НСН, что в ближайшие дни в столичном регионе будет очень тепло и солнечно.
Теплая погода ждет жителей Москвы в предстоящие выходные, а также в начале следующей недели. Об этом главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По ее словам, в столичном регионе ожидается много солнца на фоне высокого атмосферного давления и температура воздуха до плюс 20 градусов. Ночи еще будут прохладными, однако днем воздух будет сильно прогреваться.
С наступлением такой комфортной погоды москвичи смогут помыть окна.
«У нас настолько переменчивая погода: мы моем окна, автомобили, а потом начинается дождь. Но сейчас будет сухая погода и, значит, будет пыль, так как мы живем на континенте. Вся картина может быть испорчена. Но помыть окна надо, хотя бы с внутренней стороны», — сказала она.
Днем воздух будет хорошо прогреваться и температура воздуха превысит климатическую норму.
«В ночь на субботу в Москве ожидается 0…-2 градуса (в центре теплее на 2-3 градуса). По области минимальная температура 0…-5. Днем +12…+14 градусов, по области +10…+15. В ночь на воскресенье в столице +1…+3 градуса, по области -2..+3 градуса. Днем в воскресенье +15...+17 градусов, по области +12…+17 градусов. Ветер будет южный, умеренный 5-10 метров в секунду», — рассказала синоптик.
В понедельник такой характер погоды сохранится. Со вторника станет еще теплее, однако местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
«Во вторник днем будет +15…+20 градусов. В среду и четверг +14...+19 градусов с облаками и небольшими дождями. Ночью уже без заморозков», — отметила Макарова.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил НСН, что прошедший накануне снегопад и похолодание в столичном регионе — последние напоминания о зиме перед окончательным наступлением весны в Центральной России.
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