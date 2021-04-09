«Дождя не будет». Синоптик посоветовала москвичам помыть окна

Теплая погода ждет жителей Москвы в предстоящие выходные, а также в начале следующей недели. Об этом главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По ее словам, в столичном регионе ожидается много солнца на фоне высокого атмосферного давления и температура воздуха до плюс 20 градусов. Ночи еще будут прохладными, однако днем воздух будет сильно прогреваться.

С наступлением такой комфортной погоды москвичи смогут помыть окна.

«У нас настолько переменчивая погода: мы моем окна, автомобили, а потом начинается дождь. Но сейчас будет сухая погода и, значит, будет пыль, так как мы живем на континенте. Вся картина может быть испорчена. Но помыть окна надо, хотя бы с внутренней стороны», — сказала она.