Климатолог предрек теплое лето на европейской территории России

Лето в европейской части России будет теплее, чем обычно. Таким прогнозом поделился заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

«Я смотрел недавно сезонные прогнозы ведущих европейских центров, и они говорят, что лето на европейской территории и в западной части России в целом будет чуть выше нормы», — рассказал ученый в интервью «Ленте.ру».

При этом Семенов подчеркнул, что летний сезон не будет экстремально жарким, отмечает телеканал «360».

Климатолог пояснил, что оправданность сезонных прогнозов обычно небольшая, поэтому о летней погоде можно говорить «только гипотетически», отмечает РИА ФАН.

Кроме того, Семенов заявил, что в ближайшие 30 лет из-за глобального потепления температура на европейской территории России станет выше на 4-5 градусов, сообщает Ura.ru. Таким образом, климат в этой части страны приблизится к погоде во Франции и Германии.

