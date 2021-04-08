Тишковец рассказал о «последнем оскале зимы» перед «супервесной»
Весеннее тепло накроет Москву уже в выходные - они будут идеальными для отдыха на свежем воздухе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сегодняшний снегопад и похолодание в столичном регионе - последние напоминания о зиме перед окончательным наступлением весны в Центральной России.
«Сегодня из-за Балканского циклона нас ожидает холодная погода, выпадут ливневые осадки в виде дождя с мокрым снегом - всего 10 мм осадков, что составляет 20 процентов месячной нормы. При этом наблюдается сильный скачок атмосферного давления с 730 до 743 миллиметров, что негативно скажется на самочувствии зависимых от перепадов давления людей. Сегодня температура в Москве – не выше +3...+5. По области +1...+6. В ночь на пятницу эхом этого циклона кое-где может отозваться небольшой снег, температура понизится до околонулевых значений, то есть вся эта снежно-водяная каша на дорогах может кое-где подморозиться и превратиться в слабую гололедицу. Завтра днем постепенно обстановка стабилизируется. Я думаю, до больших осадков дело не дойдет. Из-за туч начнет выглядывать солнце, и воздух прогреется до +8...+10. Соответственно этот неустойчивый снежный покров, который сейчас начал формироваться в Москве исчезнет», - заявил синоптик.
На выходных, по словам Тишковца, в Москву придет антициклон, который принесет с собой потепление.
«Будет солнечно, без осадков. Вот такая турбулентность наблюдается. То, что происходит в эти дни - это последний оскал белозубой зимы, что, собственно говоря, мы и предполагали. Если в ночь на субботу еще ожидается температура 0...+3, то днем будет +13, а в воскресенье +16. Выходные будут идеальны для отдыха, для езды на велосипеде, футбола, пеших прогулок. А в начале следующей недели вообще будет "супервесна". По-прежнему, погода "миллион на миллион": солнечно, никаких осадков. Наступит фенологическая весна, когда средняя температура дня перевалит за +5. Мы увидим, как массово пробуждается природа, начнется миграция птиц. Автомобилисты смогут менять шины на летний вариант», - пообещал синоптик.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила в эфире НСН, что снег в апреле это норма.
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