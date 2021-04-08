Тишковец рассказал о «последнем оскале зимы» перед «супервесной»

На выходных, по словам Тишковца, в Москву придет антициклон, который принесет с собой потепление.

«Будет солнечно, без осадков. Вот такая турбулентность наблюдается. То, что происходит в эти дни - это последний оскал белозубой зимы, что, собственно говоря, мы и предполагали. Если в ночь на субботу еще ожидается температура 0...+3, то днем будет +13, а в воскресенье +16. Выходные будут идеальны для отдыха, для езды на велосипеде, футбола, пеших прогулок. А в начале следующей недели вообще будет "супервесна". По-прежнему, погода "миллион на миллион": солнечно, никаких осадков. Наступит фенологическая весна, когда средняя температура дня перевалит за +5. Мы увидим, как массово пробуждается природа, начнется миграция птиц. Автомобилисты смогут менять шины на летний вариант», - пообещал синоптик.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила в эфире НСН, что снег в апреле это норма.

