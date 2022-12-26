Синоптик пообещал скачки температуры до конца зимы
Последний раз сильные морозы в Подмосковье были в 2003 году, когда температура достигала -26 градусов, отметил в эфире НСН Александр Шувалов.
Рождественские и крещенские морозы в Москве и Подмосковье могут быть, однако и оттепель может повториться, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Если смотреть климатические ряды, то оттепельная погода наблюдается практически в 50% случаев в Москве и области в новогоднюю ночь. Что касается сильных морозов, то в последний раз они в Подмосковье были в 2003 году, когда температура понижалась до -26 градусов. В четырех случаях, температура была ниже -15 градусов. В остальных 11 случаях все время оттепель. Думаю, это как раз свидетельство того, что у нас идет постепенное повышение температур. Рассчитываем на рождественские и крещенские морозы, но шансов на то, что может повториться оттепель, тоже немало», - сказал Шувалов.
Ранее Александр Шувалов в разговоре с НСН отмечал, что большое количество осадков, выпавших в России, будет являться хорошим заделом под урожай следующего года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 335 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 577 / сут.
- ЦБ объяснил резкое ослабление рубля снижением цен на нефть
- «Минимальные». Фадеев оценил ограничения свободы слова в России
- Лавров считает, что Запад вскоре перестанет рулить в мировой экономике
- Глава МВД отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов
- Песков: Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина
- Песков анонсировал региональную поездку Путина
- В Госдуме заявили об отсутствии у Киева плана по возвращению Крыма
- FT: Суровикин уменьшил шансы ВСУ на успешное наступление на юге
- Швыдкой станет президентом Международного театрального фестиваля имени Чехова
- Правительство рассчитывает увеличить долю российских автомобилей на 80%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru