Синоптик пообещал скачки температуры до конца зимы

«Если смотреть климатические ряды, то оттепельная погода наблюдается практически в 50% случаев в Москве и области в новогоднюю ночь. Что касается сильных морозов, то в последний раз они в Подмосковье были в 2003 году, когда температура понижалась до -26 градусов. В четырех случаях, температура была ниже -15 градусов. В остальных 11 случаях все время оттепель. Думаю, это как раз свидетельство того, что у нас идет постепенное повышение температур. Рассчитываем на рождественские и крещенские морозы, но шансов на то, что может повториться оттепель, тоже немало», - сказал Шувалов.

Ранее Александр Шувалов в разговоре с НСН отмечал, что большое количество осадков, выпавших в России, будет являться хорошим заделом под урожай следующего года.

