Москвичей успокоили насчёт смерчей и пообещали прохладное начало лета

Температура воздуха начнет снижаться уже на выходных, заявил НСН Александр Ильин.

Конец мая окажется холодным, а жара не вернется даже в июне, рассказал НСН синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Москвичам пообещали возвращение теплой погоды к воскресенью
«Вся следующая неделя будет достаточно холодной. Температура воздуха будет понижаться до +12. В первой декаде июня тоже не будет жара — будет нормальная температура в +17...+22 градуса. Это норма для этих дат», — отметил он.

Синоптик также не поверил в то, что из-за резкого похолодания могут наблюдаться смерчи или начаться град. Ранее метеоролог евгений Тишковец писал, что смерчи возможны вечером в пятницу на севере Московского региона.

«Никаких смерчей мы не ждем. Вероятность того, что будет усиливаться ветер до каких-то критических значений, конечно, существует, но, скорее всего, все обойдется порывами ветра до 10-15 метров в секунду. Сам холодный фронт будет пересекать Московскую область уже ближе к вечеру, когда пик максимальных температур будет пройден. Поэтому серьезных ветров ждать не стоит, да и вероятность града минимальная. Холодный фронт придет ночью, поэтому не будет никаких резких контрастов температур», — указал он.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил НСН, почему похолодание не навредило озимым культурам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЖараПохолоданиеПогодаПогода В Москве

Горячие новости

Все новости

партнеры