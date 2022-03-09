Синоптик пообещал москвичам солнечные и снежные выходные
На предстоящих выходных в Московском регионе ожидается солнечная, но снежная погода с плюсовой температурой воздуха днем. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, жителям столицы не стоит ожидать резкого потепления, поскольку в Москве уже начался ультраполярный процесс.
«Воздушные массы из холодных регионов страны и антициклон формируют очень редкий процесс, который мы не наблюдали даже зимой. Называется он ультраполярным вторжением», - сказал Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что температура воздуха в Москве в марте будет повышаться до +6 градусов.
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