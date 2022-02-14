Синоптики пообещали аномальное тепло в Москве до марта

Аномальное тепло в Москве ожидается до конца зимы и частично перейдет на март, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптики обещают москвичам погоду как 8 Марта

По его словам, это подтверждает ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны. Среднемесячная температура воздуха в Москве в феврале на четыре градуса выше положенной нормы и эта тенденция усилится в течение недели, приближаясь к рекордным показателям, заявил синоптик.

Это объясняется теплым атмосферным фронтом, который подойдет к Москве к 18 февраля.

Напомним, «желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:СиноптикиПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры