Синоптики пообещали аномальное тепло в Москве до марта

По его словам, это подтверждает ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны. Среднемесячная температура воздуха в Москве в феврале на четыре градуса выше положенной нормы и эта тенденция усилится в течение недели, приближаясь к рекордным показателям, заявил синоптик.

Это объясняется теплым атмосферным фронтом, который подойдет к Москве к 18 февраля.

Напомним, «желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области.

