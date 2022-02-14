Синоптики пообещали аномальное тепло в Москве до марта
Аномальное тепло в Москве ожидается до конца зимы и частично перейдет на март, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, это подтверждает ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны. Среднемесячная температура воздуха в Москве в феврале на четыре градуса выше положенной нормы и эта тенденция усилится в течение недели, приближаясь к рекордным показателям, заявил синоптик.
Это объясняется теплым атмосферным фронтом, который подойдет к Москве к 18 февраля.
Напомним, «желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области.
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