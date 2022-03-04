Москвичей предупредили о похолодании к 8 марта

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что из-за облачной погоды в предстоящие выходные москвичей ожидает похолодание.

«В Московском регионе грядущее похолодание в основном идет в восточные районы. Для центра и Подмосковья это скажется только в увеличении облачности и в том, что уменьшится суточный ход. Будет преобладать северо-восточный ветер, облачность, поэтому и ночные, и дневные температуры приблизятся друг к другу. Ночью будет около шести-семи градусов мороза, а днем – около нуля. То есть из-за прекращения солнечного прогрева замечательных плюс пяти, плюс шести градусов уже не будет. Сильного снега не предвидится. Да, местами снежок может посыпать, но он будет очень слабый», - объяснил он.

При этом, по его словам, 8 марта москвичам не следует ожидать солнечной погоды.