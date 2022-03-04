Москвичей предупредили о похолодании к 8 марта

По словам метеоролога Александра Шувалова, потеплеет только во второй половине марта.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что из-за облачной погоды в предстоящие выходные москвичей ожидает похолодание.

«В Московском регионе грядущее похолодание в основном идет в восточные районы. Для центра и Подмосковья это скажется только в увеличении облачности и в том, что уменьшится суточный ход. Будет преобладать северо-восточный ветер, облачность, поэтому и ночные, и дневные температуры приблизятся друг к другу. Ночью будет около шести-семи градусов мороза, а днем – около нуля. То есть из-за прекращения солнечного прогрева замечательных плюс пяти, плюс шести градусов уже не будет. Сильного снега не предвидится. Да, местами снежок может посыпать, но он будет очень слабый», - объяснил он.

При этом, по его словам, 8 марта москвичам не следует ожидать солнечной погоды.

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«8-10 марта на востоке региона будет холодно. С северо-востока ожидается поток, и понижение температуры в ночные часы достигнет десяти- пятнадцати градусов мороза. Днем будет примерно минус три- минус пять. Основное похолодание будет 9-10 марта. 8 марта солнышка много не будет. Небольшой снежок и слабый мороз ночью, ноль-плюс один днем. Потепления мы ждем только во второй половине марта, но, видимо, оно будет очень резким и существенным», - заключил метеоролог.

Ранее Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в начале марта москвичей ожидает солнечная погода, однако зима пока не отступает.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
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