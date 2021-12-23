Синоптик пообещал москвичам потепление в ближайшие дни

По его словам, в последующие сутки морозы станут отступать. В ночь на 23 декабря с приближением атмосферного фронта Москву накроет облачностью, которая не позволит температуре опуститься ниже -19-21.

Днем 23 декабря температура повысится до -11-13 градусов, в Подмосковье — до 9-14 мороза. 24 декабря в течение суток температура воздуха будет колебаться в промежутке -7-12 градусов.

Суббота будет снежной и ветреной. Обильные снегопады принесет циклон с запада. После полудня столбики термометров повысятся до -4-9 градусов. Порывистый ветер разгонится до 10-15 метров в секунду.

Утром 26 декабря похолодает до -13-18 градусов, а днем будет -7-12 градусов.

Напомним, москвичей на Новый год ожидает небольшой снег и температура до -10 -15 градусов.

