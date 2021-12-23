Синоптик пообещал москвичам потепление в ближайшие дни
Пик полярного вторжения в Москве пройден, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, в последующие сутки морозы станут отступать. В ночь на 23 декабря с приближением атмосферного фронта Москву накроет облачностью, которая не позволит температуре опуститься ниже -19-21.
Днем 23 декабря температура повысится до -11-13 градусов, в Подмосковье — до 9-14 мороза. 24 декабря в течение суток температура воздуха будет колебаться в промежутке -7-12 градусов.
Суббота будет снежной и ветреной. Обильные снегопады принесет циклон с запада. После полудня столбики термометров повысятся до -4-9 градусов. Порывистый ветер разгонится до 10-15 метров в секунду.
Утром 26 декабря похолодает до -13-18 градусов, а днем будет -7-12 градусов.
Напомним, москвичей на Новый год ожидает небольшой снег и температура до -10 -15 градусов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- В Кремле заявили о высоком уровне антител у Путина после ревакцинации
- ДТП под Пензой: один погибший и семь пострадавших
- В центре канадской Оттавы произошла стрельба
- В США заявили, что время на восстановление ядерной сделки с Ираном заканчивается
- ВОЗ дала рекомендации по вакцинации детей
- Во Франции число заражений COVID приблизилось к рекордным за всю пандемию
- В США опровергли агрессивные настроения по отношению к России
- Ректор Казанского федерального университета арестован по обвинению в убийстве
- Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир 19»
- Вирусолог: вакцинация подростков против COVID-19 внесена в календарь прививок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru