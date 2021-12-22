Синоптик: Новый год придёт в Москву со снегом и температурой -10-15

Небольшой снег и температура воздуха -10 -15 ожидают москвичей на Новый год. Такой прогноз дала РИА Новости специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, погода вечером 31 декабря будет облачная с пояснениями.

«Для Нового года это и не оттепель, и не 25-градусный мороз», - подчеркнула синоптик.

Она также сообщила, что это лишь первый прогноз, и он может быть изменен ближе к праздникам.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Новый год встретим с сохранившимися сугробами, бодрящими морозами, с нормальной «русской зимой».

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ФОТО: РИА Новости
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