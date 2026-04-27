Синоптик объяснил, почему в Сибири жаркая погода, а в Москве – снег

«Теплая погода там благодаря тому, что у нас характер перемещения воздушных масс имеет облик синусоиды. Есть такое понятие, как высотная фронтальная зона, она разделяет холод и тепло. Она сейчас глубоко «проваливается» над европейской территорией. За счет того, что здесь «проваливается» холод, все тепло из Средней Азии выплёскивается на юг Сибири. Летом к этому прибавятся еще и залповые осадки. На юге Сибири теплая погода сохранится первую декаду мая», - рассказал он.

Ранее Шувалов в пресс-центре НСН раскрыл, что на первое мая погода в Москве прогреется уже до 10 градусов тепла.

