Шувалов: Нешашлычная погода в Москве сохранится до последнего дня апреля

Синоптик пообещал, что к концу месяца вырастет давление, оно будет выше климатической нормы, рассказал он в беседе НСН.

Холодная погода в Москве сохранится до конца месяца, рассказал в пресс-центре НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сколько продержится такая нешашлычная погода? Циклон будет влиять на погоду в средней полосе России вплоть до последнего дня апреля. Да, давление в его центре растет, оно растет в Москве и Подмосковье. Сегодня мы прошли самую нижнюю точку. Завтра давление вырастет на 10 мм р.с., а к концу месяца давление будет уже выше положенного по климатической норме. Сегодня самые сильные осадки, завтра уже будет менее ненастно и ветер не такой сильный. В среду осадки продолжатся, но будут небольшими», - рассказал он.

Ранее Шувалов раскрыл НСН, что уже на первых майских выходных погода начнет меняться.


