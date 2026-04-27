Шувалов: Нешашлычная погода в Москве сохранится до последнего дня апреля
Синоптик пообещал, что к концу месяца вырастет давление, оно будет выше климатической нормы, рассказал он в беседе НСН.
Холодная погода в Москве сохранится до конца месяца, рассказал в пресс-центре НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Сколько продержится такая нешашлычная погода? Циклон будет влиять на погоду в средней полосе России вплоть до последнего дня апреля. Да, давление в его центре растет, оно растет в Москве и Подмосковье. Сегодня мы прошли самую нижнюю точку. Завтра давление вырастет на 10 мм р.с., а к концу месяца давление будет уже выше положенного по климатической норме. Сегодня самые сильные осадки, завтра уже будет менее ненастно и ветер не такой сильный. В среду осадки продолжатся, но будут небольшими», - рассказал он.
Ранее Шувалов раскрыл НСН, что уже на первых майских выходных погода начнет меняться.
