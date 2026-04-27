«От +2 до +10»: Шувалов раскрыл, когда в Москве снова потеплеет

Александр Шувалов заявил НСН, что в начале недели температура не будет выше +4 градусов, однако с четверга начнет теплеть.

На первое мая погода в Москве прогреется уже до 10 градусов тепла, заявил в пресс-центре НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Степень ненастья постепенно идет по нисходящей, и уже в четверг осадки будут локальными и кратковременными. Температура в эти дни будет достаточно низкой – в пределах +2…4 градусов тепла. В среду может быть +6…+8, в четверг – те же +6…+8. Однако уже с первого мая мы подтянемся к 10 градусам тепла», - рассказал он.

Ранее Шувалов раскрыл НСН, что нешашлычная погода продержится до конца апреля.

ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
