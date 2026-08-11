Китайская компания запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути
Китайская Sealegend Shipping запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути, сообщает The Financial Times.
Еженедельный маршрут вдоль побережья России, который получил название «Ледяной шёлковый путь», свяжет китайский порт Нинбо с британским Филикстоу.
Он в зависимости от метеоусловий и ситуации со льдами сокращает 40-дневное плавание между портами почти вдвое и проходит по Северному морскому пути. Разрешения на проход по нему выдаёт «Росатом».
Грузопоток по Северному морскому пути вырос в 10 раз за десятилетие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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