Китайская компания запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути

Еженедельный маршрут вдоль побережья России, который получил название «Ледяной шёлковый путь», свяжет китайский порт Нинбо с британским Филикстоу.

Он в зависимости от метеоусловий и ситуации со льдами сокращает 40-дневное плавание между портами почти вдвое и проходит по Северному морскому пути. Разрешения на проход по нему выдаёт «Росатом».

Грузопоток по Северному морскому пути вырос в 10 раз за десятилетие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

