Китайская компания запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути

Китайская Sealegend Shipping запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути, сообщает The Financial Times.

«Росатом»: объем грузоперевозок по Севморпути установит новый рекорд

Еженедельный маршрут вдоль побережья России, который получил название «Ледяной шёлковый путь», свяжет китайский порт Нинбо с британским Филикстоу.

Он в зависимости от метеоусловий и ситуации со льдами сокращает 40-дневное плавание между портами почти вдвое и проходит по Северному морскому пути. Разрешения на проход по нему выдаёт «Росатом».

Грузопоток по Северному морскому пути вырос в 10 раз за десятилетие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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