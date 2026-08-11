Трамп потребовал от Ирана компенсации за гибель военных США

По его мнению, если говорить о выплатах, то «Иран должен компенсировать разрушения». Президент США указал, что на переговорах с Тегераном будет добиваться компенсации за людей погибли в ходе вооруженных конфликтов по вине Ирана.

Ранее стало известно, что Трамп готов завершить войну с Ираном и без ядерной сделки, если Тегеран согласится полностью открыть проход судов через Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

