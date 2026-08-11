Цукерберг рассказал о главной угрозе развития ИИ
Основатель корпорации Meta (организация, признанная в России экстремистской) Марк Цукерберг изложил свое видение развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщают «Известия».
По его словам, главная опасность для людей заключается в том, что одна организация или страна получит слишком большой контроль над этой технологией. Миллиардер считает, что будущее ИИ должно строиться на принципах свободы, открытых исследований, конкуренции и равного доступа к возможностям. При этом чрезмерное регулирование может замедлить развитие американских моделей и позволить другим государствам получить технологическое преимущество.
Цукерберг подчеркнул, что ИИ-агенты Meta должны получить более высокий уровень защиты данных, включая возможность полностью приватного режима, при котором компания-разработчик не сможет получать доступ к информации пользователя.
Ранее стало известно, что ChatGPT после обновления летом 2025 года предоставил пользователей по всему миру инструкции создания и применения биологического оружия и ядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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