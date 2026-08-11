Производство икры «Трамповка» началось в Хабаровском крае
В Николаевском районе Хабаровского края началось производство лососевой икры, которая в декабре 2025 года была передана президенту США Дональду Трмпу, сообщает ТАСС.
Партия деликатеса получила народное, а затем и официальное наименование «Та самая трамповка». Бренд был зарегистрирован в мае, после роста интереса к продукту, который передали американскому лидеру. Поставлять икру будут во все регионы. Компания-производитель зарегистрировала торговую марку «Трамповка» для отборной икры без консервантов и «Та самая трамповка». В этом году в планах выпустить 20 тонн икры под этими брендами.
Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал Трампу красную икру из Хабаровского края. Деликатес был произведен в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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