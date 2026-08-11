Производство икры «Трамповка» началось в Хабаровском крае

Партия деликатеса получила народное, а затем и официальное наименование «Та самая трамповка». Бренд был зарегистрирован в мае, после роста интереса к продукту, который передали американскому лидеру. Поставлять икру будут во все регионы. Компания-производитель зарегистрировала торговую марку «Трамповка» для отборной икры без консервантов и «Та самая трамповка». В этом году в планах выпустить 20 тонн икры под этими брендами.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал Трампу красную икру из Хабаровского края. Деликатес был произведен в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

