СМИ: Южная Корея не станет поставлять оружие Киеву
Южная Корея сохраняет позицию о недопустимости поставок летального оружия Киеву, сообщает Yonhap со ссылкой на представителя министерства иностранных дел.
По его словам, Сеул осуществляет поставки военного назначения в соответствии с внутренним законодательством. Законы страны запрещают передачу летального оружия государствам, на территории которых продолжается вооруженный конфликт. Дипломат указал, что Сеул продолжает оказывать Украине поддержку в других сферах, включая энергетику, инфраструктуру, здравоохранение и образование.
Позиция южнокорейского правительства свидетельствует о сохранении осторожного подхода к запросам Киева. Поставки вооружений Украине остаются для Сеула затруднительным вопросом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усилить противовоздушную оборону Украины могли бы помочь Южная Корея и Япония, но пока не делают этого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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