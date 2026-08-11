СМИ: Южная Корея не станет поставлять оружие Киеву

По его словам, Сеул осуществляет поставки военного назначения в соответствии с внутренним законодательством. Законы страны запрещают передачу летального оружия государствам, на территории которых продолжается вооруженный конфликт. Дипломат указал, что Сеул продолжает оказывать Украине поддержку в других сферах, включая энергетику, инфраструктуру, здравоохранение и образование.

Позиция южнокорейского правительства свидетельствует о сохранении осторожного подхода к запросам Киева. Поставки вооружений Украине остаются для Сеула затруднительным вопросом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усилить противовоздушную оборону Украины могли бы помочь Южная Корея и Япония, но пока не делают этого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

