СМИ: Южная Корея не станет поставлять оружие Киеву

Южная Корея сохраняет позицию о недопустимости поставок летального оружия Киеву, сообщает Yonhap со ссылкой на представителя министерства иностранных дел.

Южная Корея захотела подготовить 500 тысяч «воинов-дронов»

По его словам, Сеул осуществляет поставки военного назначения в соответствии с внутренним законодательством. Законы страны запрещают передачу летального оружия государствам, на территории которых продолжается вооруженный конфликт. Дипломат указал, что Сеул продолжает оказывать Украине поддержку в других сферах, включая энергетику, инфраструктуру, здравоохранение и образование.

Позиция южнокорейского правительства свидетельствует о сохранении осторожного подхода к запросам Киева. Поставки вооружений Украине остаются для Сеула затруднительным вопросом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усилить противовоздушную оборону Украины могли бы помочь Южная Корея и Япония, но пока не делают этого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры