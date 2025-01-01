Синоптик: На Земле началась слабая магнитная буря

Леус также сообщил, что 1 января в 7:58 часов утра по московскому времени индекс Кр, который отражает уровень возмущения магнитосферы нашей планеты, достиг пяти единиц. По его словам, это свидетельствует о начале слабой магнитной бури класса G1.

Согласно прогнозам, она не будет нарастать и останется на слабом уровне. Предположительно, активность бури должна утихнуть не позднее полудня 1 января, добавил синоптик.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Солнце произошла вспышка мощнейшего балла Х.

