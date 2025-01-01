Синоптик: На Земле началась слабая магнитная буря
Утром 1 января на Земле началась слабая магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он рассказал, что с вечера 31 декабря 2024 года геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии, в связи с чем жители некоторых регионов России могли наблюдать северное сияние.
Леус также сообщил, что 1 января в 7:58 часов утра по московскому времени индекс Кр, который отражает уровень возмущения магнитосферы нашей планеты, достиг пяти единиц. По его словам, это свидетельствует о начале слабой магнитной бури класса G1.
Согласно прогнозам, она не будет нарастать и останется на слабом уровне. Предположительно, активность бури должна утихнуть не позднее полудня 1 января, добавил синоптик.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Солнце произошла вспышка мощнейшего балла Х.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Синоптик: На Земле началась слабая магнитная буря
- СМИ: В Новом Орлеане от наезда внедорожника на толпу погибли минимум 10 человек
- В Красногорске после ДТП загорелся автомобиль с фейерверками
- СМИ: В Санкт-Петербурге полиция провела рейд против мигрантов
- Хинштейн сообщил о ракетном ударе ВСУ в Курской области
- В Приднестровье из-за отсутствия поставок газа из РФ отключили отопление
- Путин поздравил россиян с Новым годом
- Алексеенко: ВСУ вновь атаковали больницу в Алешках
- «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок накрывшего Москву снегопада
- Минздрав: 6 пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больницах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru