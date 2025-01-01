Синоптик: На Земле началась слабая магнитная буря

Утром 1 января на Земле началась слабая магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он рассказал, что с вечера 31 декабря 2024 года геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии, в связи с чем жители некоторых регионов России могли наблюдать северное сияние.

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок накрывшего Москву снегопада

Леус также сообщил, что 1 января в 7:58 часов утра по московскому времени индекс Кр, который отражает уровень возмущения магнитосферы нашей планеты, достиг пяти единиц. По его словам, это свидетельствует о начале слабой магнитной бури класса G1.

Согласно прогнозам, она не будет нарастать и останется на слабом уровне. Предположительно, активность бури должна утихнуть не позднее полудня 1 января, добавил синоптик.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Солнце произошла вспышка мощнейшего балла Х.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СиноптикиМагнитная БуряЗемля

Горячие новости

Все новости

партнеры