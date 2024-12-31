«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок накрывшего Москву снегопада

Госкорпорация «Роскосмос» разместила спутниковый снимок, на котором виден снежный циклон, накрывший Москву. Соответствующее изображение появилось в Telegram-канале организации.

По данным источника, снимок был сделан спутниками «Арктика-М» и «Электро-Л». На изображении видно большое количества снега.

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Сильный снегопад прошел в столице России утром 31 декабря.

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» передал, что в Москве в Новогоднюю ночь будет снег, но заметного понижения температуры ожидать не стоит.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН сообщил, что в ночь с 7 на 8 января температура на севере и востоке Московской области может опуститься до -20 градусов.

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ФОТО: ТАСС / РБК / Андрей Любимов
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