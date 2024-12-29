Вспышка мощнейшего балла Х произошла на Солнце

Специалист рассказал, что взрыв на Солнце произошел в области возможного воздействия на Землю. В связи с этим, по словам Богачева, на планету могут прийти выбросы массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января.

В прошлый раз две вспышки высшего класса X были зафиксированы на Солнце 8 декабря в 01:15 и 12:06 часов дня по московскому времени.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в новогоднюю ночь жители России смогут увидеть лишнюю фазу спутника Земли — «черную» Луну.