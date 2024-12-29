Вспышка мощнейшего балла Х произошла на Солнце
Утром 29 декабря на Солнце произошла вспышка мощнейшего балла Х. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.
По его данным, пик излучения был зарегистрирован в 10:18 часов. При этом рост солнечной активности длится уже примерно неделю, но мощная вспышка была замечена только сегодня.
Специалист рассказал, что взрыв на Солнце произошел в области возможного воздействия на Землю. В связи с этим, по словам Богачева, на планету могут прийти выбросы массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января.
В прошлый раз две вспышки высшего класса X были зафиксированы на Солнце 8 декабря в 01:15 и 12:06 часов дня по московскому времени.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в новогоднюю ночь жители России смогут увидеть лишнюю фазу спутника Земли — «черную» Луну.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru