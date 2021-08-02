«Хлябистый август». Синоптик о последнем месяце лета в Москве
Август в Москве ожидается дождливый и умеренно теплый, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его данным, этот месяц будет противоположным июлю. Среднемесячная температура воздуха в августе на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме.
В первой декаде температура может подниматься до 30 градусов. К середине месяца показатель вернется в свое климатическое русло: ночами в среднем будет до плюс 8-13, днем - до плюс 18-23.
Как отметил синоптик, климатическую границу сезонов природа перейдет примерно к 25 августа, когда прогнозируется переход от метеорологического лета к метеорологической осени. Погода будет дождливой, или «хлябистой», - сказал Тишковец.
Август в России будет теплым, ни в одном из регионов страны не ожидается температуры ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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